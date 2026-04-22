22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Aydın Örs, Hidayet Türkoğlu'nu yalnız bırakmadı

Aydın Örs, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Berlin'de yalnız bırakmadı

calendar 22 Nisan 2026 15:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aydın Örs, Hidayet Türkoğlu'nu yalnız bırakmadı
Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydın Örs, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Berlin'de düzenlenen FIBA 2026 Onur Listesi'nin (Hall of Fame) töreninde yalnız bırakmadı.

Türkoğlu'nun eski antrenörlerinden Örs, FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilerek tarihe geçen TBF Başkanı Türkoğlu ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Hidayet Türkoğlu, dünya basketbolunun çatı kuruluşu FIBA tarafından Kraftwerk Berlin'de organize edilen törende Onur Listesi'ne giren ilk Türk sporcu olmuştu.

Törende Aydın Örs'ün yanı sıra, Türkoğlu'nun eski antrenörlerinden Çetin Yılmaz da yer aldı.

Başkan Türkoğlu, törendeki konuşmasında antrenörü Aydın Örs'ten kariyerine katkılarından dolayı övgüyle bahsetmişti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
