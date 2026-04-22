Milan'dan Leon Goretzka'ya teklif!

Milan, Bayern Münih'ten ayrılacak Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.



Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 31 yaşındaki futbolcudan olumlu sinyaller aldı.



MILAN'IN SUNDUĞU TEKLİF



La Gazzetta dello Sport'un duyurduğu habere göre, Milan, Goretzka'yı 3 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro'luk ücret ile ikna etmek istiyor. İtalyan ekibi, deneyimli oyuncuya bu şartlarda bir teklif sundu.



TALİBİ ÇOK FAZLA



Milan, Leon Goretzka transferinde yalnız değil. Alman orta saha oyuncusu ile; Inter, Juventus, Napoli, Arsenal, Tottenham, Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen gibi takımlar da ilgileniyor.



Bayern Münih ile sezonu en iyi şekilde bitirmeye odaklanan Goretzka'nın geleceğinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.



SEZON PERFORMANSI



Bayern Münih'te bu sezon 41 maçta süre bulan Leon Goretzka, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



