Milan'dan Leon Goretzka'ya teklif!

Milan, Bayern Münih'ten ayrılacak Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, Goretzka'yı 3 yıllık sözleşme ile birlikte 5 milyon euro'luk ücret ile ikna etmeyi planlıyor.

calendar 22 Nisan 2026 17:07 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 17:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Bayern Münih'ten ayrılacak Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 31 yaşındaki futbolcudan olumlu sinyaller aldı.

MILAN'IN SUNDUĞU TEKLİF

La Gazzetta dello Sport'un duyurduğu habere göre, Milan, Goretzka'yı 3 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro'luk ücret ile ikna etmek istiyor. İtalyan ekibi, deneyimli oyuncuya bu şartlarda bir teklif sundu.

TALİBİ ÇOK FAZLA

Milan, Leon Goretzka transferinde yalnız değil. Alman orta saha oyuncusu ile; Inter, Juventus, Napoli, Arsenal, Tottenham, Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen gibi takımlar da ilgileniyor.

Bayern Münih ile sezonu en iyi şekilde bitirmeye odaklanan Goretzka'nın geleceğinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 41 maçta süre bulan Leon Goretzka, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
