22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Trabzonspor ile Samsunspor 67. randevuda

Trabzonspor ile Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek ve iki ekip bu mücadeleyle birlikte 67. kez rakip olacak.

22 Nisan 2026 15:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor ile Samsunspor 67. randevuda
Trabzonspor ile Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında 23 Nisan Perşembe günü yapacakları maçla 67'nci kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda daha önce 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 5, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunuyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 56'sı Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 66 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 40, Samsunspor'un 13 galibiyeti bulunurken 13 maç beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın 2'nci Lig'de oynadığı 4 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 56 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 33'ü Trabzonspor'un, 11'i Samsunspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, 12 maç da berabere sonuçlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
