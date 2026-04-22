Konyaspor'da Deniz Türüç'ten motivasyon konuşması

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden TÜMOSAN Konyaspor, normal süresi 0-0 biten maçta rakibini 120+2. dakikada Marko Jevtovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Konya ekibi, mücadele sonrası Deniz Türüç'ün motivasyon konuşmasını paylaştı. Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, çok sayıda etkileşim aldı.Deniz Türüç, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasını terletmişti. 2020/21 sezonu başında kiralandığı Başakşehir'e 2021/22 sezonunda bonservisiyle transfer olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ara transfer döneminde TÜMOSAN Konyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.