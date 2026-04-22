Shai Gilgeous-Alexander, 'Yılın Clutch Oyuncusu' seçildi

Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 2025-26 sezonu için NBA'de yılın "Clutch Player"ı (kritik an oyuncusu) seçildi.



Gilgeous-Alexander, 100 oydan 96'sını alarak Jerry West Trophy'nin sahibi oldu.



Bu ödülün tarihinde dördüncü farklı kazanan olan Gilgeous-Alexander, daha önce ödülü kazanan De'Aaron Fox, Stephen Curry ve Jalen Brunson gibi isimlere katıldı.



Yıldız oyuncu, maçların son beş dakikasında skor farkının beş sayı veya daha az olduğu anlarda toplam 175 sayı ile NBA lideri olurken, maç başına 6.5 sayı ortalaması yakaladı.



Ayrıca kritik anlarda iki sayılık atışlarda %60.9 isabet oranı yakalayan Gilgeous-Alexander, 64 denemede 39 isabet buldu ve bu anlarda NBA'in en iyisi olarak 16 kez takımını öne geçiren basket kaydetti.



Thunder, Gilgeous-Alexander'ın oynadığı "clutch" maçlarda 20 galibiyet - 7 mağlubiyetlik derece elde ederek %74.1 galibiyet oranına ulaştı.



Başarılı oyuncu ayrıca MVP ödülü için de en büyük favori konumunda bulunuyor.



