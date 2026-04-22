22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Shai Gilgeous-Alexander, "Yılın Clutch Oyuncusu" seçildi

Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 2025-26 sezonu için NBA'de yılın "Clutch Player"ı (kritik an oyuncusu) seçildi.

calendar 22 Nisan 2026 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Gilgeous-Alexander, 100 oydan 96'sını alarak Jerry West Trophy'nin sahibi oldu.

Bu ödülün tarihinde dördüncü farklı kazanan olan Gilgeous-Alexander, daha önce ödülü kazanan De'Aaron Fox, Stephen Curry ve Jalen Brunson gibi isimlere katıldı.

Yıldız oyuncu, maçların son beş dakikasında skor farkının beş sayı veya daha az olduğu anlarda toplam 175 sayı ile NBA lideri olurken, maç başına 6.5 sayı ortalaması yakaladı.

Ayrıca kritik anlarda iki sayılık atışlarda %60.9 isabet oranı yakalayan Gilgeous-Alexander, 64 denemede 39 isabet buldu ve bu anlarda NBA'in en iyisi olarak 16 kez takımını öne geçiren basket kaydetti.

Thunder, Gilgeous-Alexander'ın oynadığı "clutch" maçlarda 20 galibiyet - 7 mağlubiyetlik derece elde ederek %74.1 galibiyet oranına ulaştı.

Başarılı oyuncu ayrıca MVP ödülü için de en büyük favori konumunda bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
