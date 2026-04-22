22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Alman efsane basketbolcu Dirk Nowitzki'den Hidayet Türkoğlu'na övgü:

"Hidayet, harika bir oyuncuydu. İyi şutları vardı, çok yönlü iyi bir oyuncuydu. En önemli şutunu 2001'de İstanbul'da bize karşı atıp maçı uzatmaya götürmüştü. Sonra uzatmalarda bizi yendiler ve elbette o şutu asla unutmayacağım"- "İstanbul'da gençler için harika bir kampüs ve büyük bir salon inşa edilmesine katkı verdiğini duydum. Onun orada çaba göstermesi, sporumuz için bir şeyleri harekete geçirmesinden mutluyum"

22 Nisan 2026 10:15
Haber: AA
BERLİN (AA) - Almanya'nın efsane basketbolcusu Dirk Nowitzki, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun oyuncu ve yöneticiliğinden övgüyle söz etti.

Dirk Nowitzki, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Salonunda gerçekleştirilen 2026 Hall of Fame (Onur Listesi) töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NBA'de aynı dönemde forma giydiği Hidayet Türkoğlu'nun çok iyi oyuncu olduğunu dile getiren Nowitzki, "İkimiz de neredeyse aynı yaş grubundayız ve kendisini gençlik yıllarımızdan beri tanıyorum. Onu, Kerem Tunçeri'yi ve tüm ekibi çok uzun zamandır tanıyorum." dedi.

Efsane basketbolcu, Hidayet Türkoğlu ile birçok kez rakip olduklarını hatırlatarak "Hidayet harika bir oyuncuydu. Çok esprili, sürekli şakalar yapıyordu. Sahada da muhteşemdi. İyi şutları vardı, çok yönlü iyi bir oyuncuydu. En önemli şutunu 2001'de (Avrupa Şampiyonası) İstanbul'da bize karşı atıp maçı uzatmaya götürmüştü. Sonra uzatmalarda bizi yendiler ve elbette o şutu asla unutmayacağım. Birbirimize her zaman saygı ve anlayış gösterdik. Rakip olarak müthiş mücadeleler yaptık." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu'nun yönetici olarak da önemli işlere imza attığını anlatan Nowitzki, şöyle devam etti:

"Türkiye, kadınlarda Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Erkeklerde de çok iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdiler. Almanya'ya karşı final oynadılar ve neredeyse kazanıyorlardı. Harika ve ilgi çekici bir maçtı. Demek ki orada çok şey yapılmış. İstanbul'da gençler için harika bir kampüs ve büyük bir salon inşa edilmesine katkı verdiğini duydum. Onun orada çaba göstermesi, sporumuz için bir şeyleri harekete geçirmesinden mutluyum. Sahnede de biraz anlattı. Milli formayı giymenin kendisi için ne anlama geldiğini ve şimdi bunun karşılığını verdiğini anlattı. Yaptığı şeylerden dolayı çok mutluyum."

Hidayet Türkoğlu gibi FIBA'nın Hall of Fame listesine seçilmesinin kendisi için büyük onur olduğunu aktaran Nowitzki, "Sanırım artık tüm onurlandırmalar tamamlanmış durumda. 7 yıldır bu işin dışındayım ve şimdi bunun tekrar gelmesi gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
