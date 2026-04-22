21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Fenerbahçe'nin uzatma kabusu!

Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Konyaspor'a tek golle yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe, bir kez daha "90+" kabusunu yaşadı.

calendar 22 Nisan 2026 09:10
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin bu sezon uzatmalarda yaşadığı trajediler büyük. İşte sarı lacivertli takımın yaşadığı o acılar ve dakikaları:

Göztepe'yle oynanan sezonun ilk karşılaşmasında 90+5'te Talisca penaltı kaçırdı.

Beşiktaş'la oynadığı kupa derbisinde 90+2'de yediği golle evinde mağlup oldu.

Alanyaspor, 90+3'te attığı golle skoru eşitledi.

Kasımpaşa 90+11'de attığı golle beraberlik aldı.

Antalya karşısında 90+7'de Nene'nin şutu direkten geri döndü.

Ligin son haftalarında Çaykur Rizespor, 90+8'de beraberliği yakaladı ve kritik iki puan gitti.

Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 120+2'de kullandığı penaltıyla Fenerbahçe'yi kupadan eledi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
