Fenerbahçe'nin uzatma kabusu!

Fenerbahçe'nin bu sezon uzatmalarda yaşadığı trajediler büyük. İşte sarı lacivertli takımın yaşadığı o acılar ve dakikaları:
Göztepe'yle oynanan sezonun ilk karşılaşmasında 90+5'te Talisca penaltı kaçırdı.
Beşiktaş'la oynadığı kupa derbisinde 90+2'de yediği golle evinde mağlup oldu.
Alanyaspor, 90+3'te attığı golle skoru eşitledi.
Kasımpaşa 90+11'de attığı golle beraberlik aldı.
Antalya karşısında 90+7'de Nene'nin şutu direkten geri döndü.
Ligin son haftalarında Çaykur Rizespor, 90+8'de beraberliği yakaladı ve kritik iki puan gitti.
Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 120+2'de kullandığı penaltıyla Fenerbahçe'yi kupadan eledi.
