21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Sergen Yalçın için kupanın önemi başka!

Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda rotasyona gitmeyecek. Tecrübeli çalıştırıcı, as oyuncularıyla Alanya karşısında olacak.

calendar 22 Nisan 2026 09:18 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 09:20
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü Alanyaspor'u konuk edecek.

Şampiyonluğa havlu atan siyah-beyazlılarda tek hedef; kupayı kazanıp taraftarının gönlünü almak. Teknik direktör Sergen Yalçın da Dolmabahçe'deki mücadelede rotasyon yapmayacak ve as oyuncularıyla sahaya çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, son oynanan Samsunspor maçında 11'de yer alan Cengiz Ünder'i yedeğe çekecek.

Milli futbolcunun yerine ise Cerny'yi sahaya sürecek.

"KUPANIN ÖNEMİ ÇOK BAŞKA!"

Yalçın, salı günü yaptığı mini toplantıda kupanın önemine değinerek; "Taraftarımızdan özür dilememizin tek yolu Türkiye Kupası'nı kazanmak. Önemi bizim için çok başka biliyorsunuz. Alanyaspor karşısında Samsunspor maçındaki oyunu istemiyorum. Daha baskılı oynayan ve golleri bulan taraf olmalıyız" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
