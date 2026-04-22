Konyaspor, 120+2'de Fenerbahçe'yi eledi!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından maçta uzatma dakikalarına geçildi.
120+2'DE PENALTI GOLÜ
Dakikalar 120+2'yi gösterirken Konyaspor, VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Marko Jevtovic, 120+2. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Konyaspor, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
YARI FİNALDE RAKİP BEŞİKTAŞ YA DA ALANYASPOR
Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Alanyaspor, 23 Nisan Perşembe günü 20.45'te Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
UÇAK VE HELİKOPTER GEÇTİ
Mücadelenin 32. dakikası oynanırken stat çevresinden alçak uçuş gerçekleşti. Uçak sesleri yayına da yansıdı.
6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.
37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.
42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Levent Mercan'ın ortasında topa gelişine vuran Talisca'nın şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.
68. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutu kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
70. dakikada Semedo'nun ortasında Skriniar'ın ceza sahasında indirdiği topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu üstten dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.
96. dakikada Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın şutu yandan dışarıya çıktı.
98. dakikada Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Brown'un şutunu kaleci Bahadır Güngördü kornere çeldi.
116. dakikada Bjorlo'nun ortasında topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunu kaleci Ederson'un çıkardı. Pozisyonun devamında topa müdahale etmeye çalışırken Semedo'nun müdahalesiyle Kramer'in yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesinin ardından hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. 120+2. dakikada topun başına geçen Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
120+4. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenen Guendouzi'nin ceza sahası içerisinden şutu az farkla yandan dışarıya gitti.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan yeşil-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.
Stat: Medaş Konya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 91 Andzouana), Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Dk. 99 Svendsen), Jevtovic, Deniz Türüç (Dk. 106 Bazoer), Gonçalves (Dk. 75 Bjorlo), Bardhi (Dk 75 Olaigbe), Muleka (Dk. 65 Kramer)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 78 Brown), Kante, Guendouzi, Musaba (Dk. 106 Mert Müldür), İsmail Yüksek (Dk. 55 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 Oğuz Aydın), Cherif (Dk. 55 Talisca)
Gol: Dk. 120+2 Jevtovic (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Deniz Türüç, Dk. 96 Bahadır Güngördü, Dk. 120+3 Jevtovic, Dk. 120+5 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 117 Guendouzi, Dk. 120 Semedo (Fenerbahçe)
Öte yandan stadın üstünden geçen helikopter de olduğu görüntülendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
