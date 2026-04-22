21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı şov!

Inter, Como karşısında 2-0'dan Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol ve 1 asistiyle geri dönüp adını finale yazdırdı.

calendar 22 Nisan 2026 00:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı şov!
İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile Como karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 3-2'lik skorla kazandı.

Como, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas Da Cunha'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada ceza sahası dışında harika bir golle farkı 1'e indirdi.

Milli yıldızımız, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi.

Hakan Çalhanoğlu, bu kez 89. dakikada asist yaptı ve Inter, Petar Sucic'in golüyle geri dönüşü tamamlayıp adını finale yazdırdı.

Inter, İtalya Kupası finalinde Atalanta - Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
