El Bilal Toure için indirim zirvesi!

Beşiktaş'ta kiralık oyuncular arasında kalmaya en yakın isim El Bilal Toure...
Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncunun bonservisinin alınmasını istedi.
15 milyon Euro'luk opsiyon maddesi bulunan Malili forvet için Başkan Serdal Adalı, Atalanta ile masaya oturup, indirim talep edecek.
ŞARTLI OPSİYON DEVREYE GİRMEDİ
24 yaşındaki El Bilal Toure'nin 15 milyon Euro'luk şartlı satın alma opsiyonu 15 gol atması halinde zorunlu hale gelecekti.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 11 GOLLÜK KATKI
El Bilal, Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.
