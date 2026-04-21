21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
0-012'
21 Nisan
Mallorca-Valencia
0-012'
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Şahika Ercümen, AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası'nda dalacak

Dünya rekortmeni Şahika Ercümen, AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası'nda mücadele ediyor.

calendar 21 Nisan 2026 19:31 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 19:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Şahika Ercümen, AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası'nda dalacak
Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Filipinler'in Mabini kentinde düzenlenen AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası'nda mücadele ediyor.

Sezonun ilk uluslararası organizasyonlarından biri olan ve 24 ülkeden 45 sporcunun katıldığı organizasyonda Şahika, yaklaşık altı aylık aranın ardından derin dalışa yeniden döndü.

Milli sporcu, organizasyonun sezon öncesi önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını belirterek, son dalışını ekim ayında dünya rekoru kırarak gerçekleştirdiğini, bu süreçte vücudunun yeniden adapte olması için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Şahika Ercümen, bu turnuvada elinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediğini, asıl amacının ise yaz aylarında düzenlenecek Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye'ye yeni bir madalya kazandırmak olduğunu kaydetti.

Filipinler'in önemli dalış destinasyonlarından Mabini'de gerçekleştirilen organizasyonun, sezonun geri kalanı açısından önemli bir gösterge niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan Şahika, 23 Nisan dolayısıyla yarışmadaki dalışlarını Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden çocuklara ithaf ettiğini belirtti.

27 Nisan'a kadar sürecek AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Şahika Ercümen'in performansı yakından takip ediliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
