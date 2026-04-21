Ne Mallorca'ya yaradı ne Valencia'ya

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Mallorca ile Valencia karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Mallorca, 49. dakikada Samu Costa ile öne geçti. Valencia, 67. dakikada Umar Sadiq ile eşitliği sağladı.



Vedat Muriqi maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu beraberliğin ardından Valencia 36, Mallorca ise 35 puana yükseldi.



Valencia, gelecek hafta Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise Alaves deplasmanına gidecek.



