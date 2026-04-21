21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
0-090'
21 Nisan
Brighton-Chelsea
1-021'
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
0-0DA

Ne Mallorca'ya yaradı ne Valencia'ya

La Liga'da kalma mücadelesi veren Mallorca ve Valencia'nın mücadelesi 1-1 sona erdi.

calendar 21 Nisan 2026 21:56
Haber: Sporx.com
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Mallorca ile Valencia karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Mallorca, 49. dakikada Samu Costa ile öne geçti. Valencia, 67. dakikada Umar Sadiq ile eşitliği sağladı.

Vedat Muriqi maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberliğin ardından Valencia 36, Mallorca ise 35 puana yükseldi.

Valencia, gelecek hafta Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise Alaves deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
