21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Real Madrid'den ıslıklar altında galibiyet

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, konuk ettiği Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı.

calendar 22 Nisan 2026 00:45 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 00:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, Deportivo Alaves'i konuk etti.

Madrid'deki Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 30. dakikada Arda Güler, Kylian Mbappe'ye asist yaptı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 önde kapatan Real Madrid'de Vinicius Junior, 50. dakikada farkı2'ye çıkardı.

Mücadelede uzun süre başka gol sesi çıkmazken 90+3. dakikada Deportivo Alaves'te Toni Martinez skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada daha fazla gol sesi çıkmadı ve Real Madrid 2-1 galip ayrıldı.

MBAPPE VE VINICIUS'A TEPKİ!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, Alaves maçının ilk dakikalarında taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Tribünler iki ismi, ayaklarına top geldiği zaman bir süre ıslıkladı.

Bu sonuçla birlikte 2 maç sonra kazanan Eflatun-beyazlılar, lider Barcelona ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya düşürdü. Deportivo Alaves ise 33 puanda kaldı.

Arbeloa'nın öğrencileri ligde sonrakini maçında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Alaves ise Mallorca'yı ağırlayacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
