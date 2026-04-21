21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
0-011'
21 Nisan
Mallorca-Valencia
0-011'
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği grup belli oldu.

calendar 21 Nisan 2026 20:03 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 20:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Almanya'da 4-13 Eylül'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek kura çekimine, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile organizasyonda mücadele edecek ülkelerin temsilcileri katıldı.

Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan girdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, kura çekimi sonucunda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.

2026 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Almanya, İspanya, Japonya, Mali

B Grubu: Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan

C Grubu: Avustralya, Belçika, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, İtalya, Çin, Çekya

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
