Galatasaray deplasmanda takıldı, Ziraat Bankkart öne geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

calendar 21 Nisan 2026 21:16 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 21:23
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Büyük çekişmenin yaşandığı ilk 44 oyun sonunda eşitlik (22-22) bozulmadı. Bedirhan Bülbül'ün kritik anda gelen bloğuyla 24-22 öne geçen Ziraat Bankkart, ilk seti 25-23 hanesine yazdırdı.

İkinci sette skor 9-9'ken Maar'ın servis turunda peş peşe 3 sayı alan Galatasaray, üstünlüğünü 28. oyunda (14-14) kaybetti. Bloklarda etkili ve hücumda iyi organize olan sarı-kırmızılılar, 20-17 öne geçtikten sonra seti 25-20 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete ilk 3 oyunu alarak başlayan Ziraat Bankkart, Fornal ve Nimir'in sayıları, rakibinin de basit hatalarıyla farkı 5'e (11-6) çıkardı. Avantajını kalan bölümde koruyan başkent ekibi, seti 25-21 kazanarak maçta 2-1 üstünlük kurdu.

Ziraat Bankkart 4. setin başında 3 sayılık fark (4-1) yakaladı ancak Patry'nin etkili olduğu Galatasaray skoru 10-10'a getirdi. Devamında Clevenot ve Fornal ile kritik sayılar alan Ziraat Bankkart, setten 25-19, sahadan da 3-1 galip ayrıldı.

3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin 2. maçı, 24 Nisan Cuma günü 19.00'da İstanbul'da oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin, Tatarov)

Setler: 25-23, 20-25, 25-21, 25-19

Süre: 124 dakika

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
