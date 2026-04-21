21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
0-012'
21 Nisan
Mallorca-Valencia
0-012'
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Samsunspor'dan faaliyet raporu açıklaması

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve kulüp yöneticileri, 9 aylık dönemin faaliyet raporlarını basın mensuplarınında bulunduğu toplantıda açıkladı.

calendar 21 Nisan 2026 18:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve kulüp yöneticileri, kırmızı-beyazlı takımın 9 aylık faaliyet raporunu Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına paylaştı.

Veysel Bilen, kulübün 9 aylık faaliyet raporu kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Samsunspor Kulübü'nün denk bir bütçe çalışması içerisinde, herhangi bir kurum, kuruluş ya da oyuncuya borcu olmaksızın 9 aylık faaliyetlerini kendi sponsorları ve dernek yönetiminin gelirleriyle oluşturulan bütçeyle sağlamış olması başlı başına bir başarı öyküsü. Bunun için son derece mutluyuz" dedi.

Toplantıda faaliyetler ve projelere ilişkin bilgilendirmeyi Samsunspor Genel Sekreteri Aslı Moral Ergin yaparken, 9 aylık süreçte yürütülen çalışmaları ise görseller eşliğinde Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Kurumları Sorumlusu İsmail Sedat Uygun aktardı. Yapılan sunumların ardından konuşma yapan Veysel Bilen, "Samsunspor Kulübü olarak amatör branşlara ve Samsunlu gençlere olabildiğince spor yapma zemini yaratmak adına Samsun'un kültürüne, sosyal hayatına ve ticari hayatına dokunabilecek projelerin içerisinde yer almak en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bunu başkanımızın önderliğinde yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Şehirle bütünleşerek kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla, hastasıyla, genciyle, evlenenden vefat edene kadar tüm dernek üyelerimizin çalışmalarına destek olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye özen göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'SAMSUNSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İÇİN YENİ HEDEFİMİZ BİN 500 ÜYEYE ULAŞMAK'

Kulüp olarak tek bir kişiye bile borçlarının bulunmadığını belirten Bilen, "Bu dönem içerisinde özellikle Samsunspor Kulübü'nün denk bir bütçe çalışması içerisinde, herhangi bir kurum, kuruluş ya da oyuncuya borcu olmaksızın 9 aylık faaliyetlerini kendi sponsorları ve dernek yönetiminin gelirleriyle oluşturulan bütçeyle sağlamış olması başlı başına bir başarı öyküsü. Bunun için son derece mutluyuz. Yeni projelerimizle de dernek üyelerimize bir takım avantajlar kazandırmayı hedefliyoruz, bunun için anonim şirketle birlikte icra kurulumuzla ortak projeler yürütüyoruz ve yakın zamanda onları da hayata geçireceğiz. Üye sayımız bin 100 civarına ulaştı. İlk hedefimiz bin 500 gibi bir hedef koymak. Bu yönetim kurulumuzun görev dönemi bitene kadar inşallah sivil toplum örgütlerimizin de desteğiyle bin 500 üyeye ulaşmış olacağız. Buradaki amaç da üye gelirlerimizin artırılması, genç ve dinamik, sivil toplum örgütlerinde de görev alan arkadaşlarımızı Samsunspor Kulübü'nün çatısı altında toplayarak şehrimizin en önemli markası olan Samsunspor Kulübü'ne hizmet edecek ve kulübün geleceğinde söz sahibi olacak kişiler olmalarına özen göstermektir" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
