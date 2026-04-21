Samsunspor'dan faaliyet raporu açıklaması

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve kulüp yöneticileri, kırmızı-beyazlı takımın 9 aylık faaliyet raporunu Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına paylaştı.



Toplantıda faaliyetler ve projelere ilişkin bilgilendirmeyi Samsunspor Genel Sekreteri Aslı Moral Ergin yaparken, 9 aylık süreçte yürütülen çalışmaları ise görseller eşliğinde Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Kurumları Sorumlusu İsmail Sedat Uygun aktardı. Yapılan sunumların ardından konuşma yapan Veysel Bilen, "Samsunspor Kulübü olarak amatör branşlara ve Samsunlu gençlere olabildiğince spor yapma zemini yaratmak adına Samsun'un kültürüne, sosyal hayatına ve ticari hayatına dokunabilecek projelerin içerisinde yer almak en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bunu başkanımızın önderliğinde yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Şehirle bütünleşerek kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla, hastasıyla, genciyle, evlenenden vefat edene kadar tüm dernek üyelerimizin çalışmalarına destek olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye özen göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.



'SAMSUNSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İÇİN YENİ HEDEFİMİZ BİN 500 ÜYEYE ULAŞMAK'



Kulüp olarak tek bir kişiye bile borçlarının bulunmadığını belirten Bilen, "Bu dönem içerisinde özellikle Samsunspor Kulübü'nün denk bir bütçe çalışması içerisinde, herhangi bir kurum, kuruluş ya da oyuncuya borcu olmaksızın 9 aylık faaliyetlerini kendi sponsorları ve dernek yönetiminin gelirleriyle oluşturulan bütçeyle sağlamış olması başlı başına bir başarı öyküsü. Bunun için son derece mutluyuz. Yeni projelerimizle de dernek üyelerimize bir takım avantajlar kazandırmayı hedefliyoruz, bunun için anonim şirketle birlikte icra kurulumuzla ortak projeler yürütüyoruz ve yakın zamanda onları da hayata geçireceğiz. Üye sayımız bin 100 civarına ulaştı. İlk hedefimiz bin 500 gibi bir hedef koymak. Bu yönetim kurulumuzun görev dönemi bitene kadar inşallah sivil toplum örgütlerimizin de desteğiyle bin 500 üyeye ulaşmış olacağız. Buradaki amaç da üye gelirlerimizin artırılması, genç ve dinamik, sivil toplum örgütlerinde de görev alan arkadaşlarımızı Samsunspor Kulübü'nün çatısı altında toplayarak şehrimizin en önemli markası olan Samsunspor Kulübü'ne hizmet edecek ve kulübün geleceğinde söz sahibi olacak kişiler olmalarına özen göstermektir" ifadelerini kullandı.



