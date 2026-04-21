21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
0-090'
21 Nisan
Brighton-Chelsea
1-021'
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
0-0DA

Domenico Tedesco: "Ayağa kalkmak için fırsat"

Domenico Tedesco, Türkiye Kupası'nda oynanacak Konyaspor maçı öncesi konuştu

calendar 21 Nisan 2026 20:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Domenico Tedesco: 'Ayağa kalkmak için fırsat'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tedesco, "Bizim amacımız her oynadığımız maçı kazanmak, kupa ya da lig. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İlk hedef, ikinci hedef olarak bir ayrım yapmıyoruz. Fenerbahçe'deyseniz her maçı kazanmak için oynarsınız. Bu maç, yarı final ve ayağa kalkmak için bir fırsat. Son maç, bizim için kolay değildi. Bu maça hazırlanmak için elimizden geleni yaptık." ifadelerini kullandı.

Son maçtaki sonuç için İtalyan teknik direktör, "Modumuz üzgündü, hayal kırıklığı yaşıyorduk. Bu olmasaydı, yanlış mantalite olurdu. O maçı tekrar izlerdim. Çok çok iyi oynadık, pek çok açıdan iyi işler yaptık. Rakibimiz de kolay değildi. Oyuncularıma 'Zor sezon oldu, hem saha içinde hem saha dışında çok şey yaşadık. 2-3 defa bunların üstesinden geldik. Tekrar yaparız.' dedim. Saha dışına odaklanmamak, geçmişe bakmamak gerekiyor. Rizespor maçı artık geçmişte kaldı. Geleceği değiştirme imkanımız var. Gelecekteki şeylerden biri de bu kupa maçı ve gelecekteki lig maçları..." dedi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.