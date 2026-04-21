23 Nisan bankalar tatil mi, açık mı, çalışıyor mu? (2026)

Hafta bitmeden ticari işlemlerini tamamlamak isteyenler, piyasaları anlık izleyenler ve ödeme bekleyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, perşembe günü o cam kapılardan içeri girebilecek miyiz?

Kısa, net ve planlarınızı baştan yaptıracak o cevap: Hayır! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kanunlarca belirlenmiş bir resmi tatil olduğu için, tüm kamu ve özel banka şubeleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü KAPALI OLACAKTIR!

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra; Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank gibi tüm özel bankaların şubeleri de bu resmi tatil kapsamında hizmet vermeyecek. Banka şubelerinden yapacağınız her türlü fiziki işlem için Cuma gününü beklemeniz gerekecek.

Banka şubelerinin kapalı olması, paranın tamamen durduğu anlamına gelmiyor! Ancak özellikle e-ticaret tahsilatlarını bekleyenler, global ödeme altyapılarından transfer yapacak olanlar ve ticari hacmi yüksek işlemler gerçekleştirecekler için kritik kurallar devrede:

FAST Sistemi (7/24): Merkez Bankası'nın belirlediği limitler dahilindeki para transferlerinizi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi sayesinde 23 Nisan Perşembe günü de saniyeler içinde farklı bankalara gönderebilir veya alabilirsiniz.

Havale: Aynı banka içindeki hesaplar arası para transferi (havale) resmi tatil gözetmeksizin 7/24 gerçekleşmeye devam eder.

EFT İşlemleri: İşte burası çok kritik! FAST limitlerini aşan yüklü miktardaki ticari para transferleri (EFT işlemleri) resmi tatillerde Merkez Bankası kapalı olduğu için gerçekleşmez. Perşembe günü yapacağınız standart bir EFT işlemi, "bekleyen işlem" statüsüne düşer ve paranın karşı hesaba geçmesi ilk mesai günü olan 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00'u bulur.

Portföyünde hisse senedi bulunduran, altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip eden piyasa tutkunları için de durum bankalarla aynı senkronizasyonda işliyor.

Borsa İstanbul (BİST): 23 Nisan Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kapalıdır, herhangi bir işlem (alım-satım) yapılamaz.

Yatırım Fonları ve Hisse Takasları: Bu güne denk gelen takas işlemleri (T+1, T+2) otomatik olarak bir sonraki iş gününe sarkacaktır. BİST işlemleri de tıpkı bankalar gibi cuma sabahı kaldığı yerden devam edecektir.