21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Mauro Icardi için transfer açıklaması!

Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Galatasaraylı Mauro Icardi ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

calendar 21 Nisan 2026 10:50
Haber: NTV, Fotoğraf: AA
Galatasaray'daki akıbeti merak konusu olan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılarla kontratı sezon sonunda noktalanıyor. Son oynanan Gençlerbirliği maçında fileleri sarsan Arjantinli yıldızın yeni sezon öncesi nasıl bir karar alacağı merak konusu.

ICARDI İÇİN AÇIKLAMA

Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Icardi'nin geleceğiyle ilgili NTV'ye açıklamalar yaptı.

Tecrübeli golcünün Newell's Old Boys sevgisine karşın River Plate'e daha yakın olduğunu söyleyen Cecchini, "Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor. Icardi birkaç yıl önce Monumental Stadyumu'nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti" şeklinde konuştu.

River Plate'in Icardi ile 2026'nın başında görüştüğünü aktaran gazeteci, "Mauro Icardi, River Plate yönetiminin uzun süredir hedefinde olan bir isim. 2026'nın henüz başında Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala transfer için görüşme sağlandı. Teknik direktör Eduardo Coudet, Icardi'yi hücumda Sebastian Driussi ile birlikte oynatmak istiyor. Icardi veya Giovanni Simeone, River Plate yönetiminin hedefleri arasında yer alıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 43 maçta süre bulan Mauro Icardi, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
