Trabzonspor'a en güçlü aday Dieng

Felipe Augusto için Zenit ile anlaşmaya çok yakın olan Trabzonspor, Brezilyalı santrforun yerine yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor.
Üç aday belirleyen bordomavililerde listenin başında Lorient forması giyen Bamba Dieng ilk sırada yer alıyor. Sözleşmesi ay sonu itibarıyla biten Senegalli forvetin bonservissiz oluşu transferini cazip hale getiriyor.
Fırtına, Dieng'in yanı sıra Polonya'nın Lechia Gdansk takımında oynayan 24 yaşındaki Tomas Bobcek ve Benfica altyapısından yetişen ve kiralık olarak Gil Vicente formasını giyen 21 yaşındaki Gustavo Varela ile de ilgileniyor.
Yönetim, maliyetlerin yanı sıra Augusto'nun durumunu göz önüne alarak hamlesini netleştirecek.
Üç aday belirleyen bordomavililerde listenin başında Lorient forması giyen Bamba Dieng ilk sırada yer alıyor. Sözleşmesi ay sonu itibarıyla biten Senegalli forvetin bonservissiz oluşu transferini cazip hale getiriyor.
Fırtına, Dieng'in yanı sıra Polonya'nın Lechia Gdansk takımında oynayan 24 yaşındaki Tomas Bobcek ve Benfica altyapısından yetişen ve kiralık olarak Gil Vicente formasını giyen 21 yaşındaki Gustavo Varela ile de ilgileniyor.
Yönetim, maliyetlerin yanı sıra Augusto'nun durumunu göz önüne alarak hamlesini netleştirecek.