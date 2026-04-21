20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama!

Galatasaray'da sahalara geri dönmeye hazırlanan Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme yaptı ve Fenerbahçe derbisi için mesaj verdi.

calendar 21 Nisan 2026 09:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürse de akıllar Fenerbahçe derbisinde...

OSIMHEN'DEN DERBİ MESAJI

Süper Lig'de Başkent ekibine karşı deplasmanda oynanan maçta önlem amaçlı olarak kadroya alınmayan Victor Osimhen de gözünü dev maça çevirmiş durumda.

Okan Buruk'la bir görüşme yapan Nijeryalı yıldızın, "Kolumun durumu ne olursa olsun Fenerbahçe'ye karşı oynayacağım. Taraftarımızın önünde bunu yapmak zorundayım. Bu derbi benim maçım olacak" dediği öğrenildi.

Bu görüşme sonrası herkes Buruk'un ve sağlık kurulunun alacağı kararı merakla beklemeye başladı. Gelen bilgilere göre Osimhen, Gençlerbirliği önünde kadroya alınacak ve 20-25 dakika forma giyecek. Yıldız futbolcunun bu süredeki performansına göre derbi için yol haritası belirlenecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
