Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürse de akıllar Fenerbahçe derbisinde...
OSIMHEN'DEN DERBİ MESAJI
Süper Lig'de Başkent ekibine karşı deplasmanda oynanan maçta önlem amaçlı olarak kadroya alınmayan Victor Osimhen de gözünü dev maça çevirmiş durumda.
Okan Buruk'la bir görüşme yapan Nijeryalı yıldızın, "Kolumun durumu ne olursa olsun Fenerbahçe'ye karşı oynayacağım. Taraftarımızın önünde bunu yapmak zorundayım. Bu derbi benim maçım olacak" dediği öğrenildi.
Bu görüşme sonrası herkes Buruk'un ve sağlık kurulunun alacağı kararı merakla beklemeye başladı. Gelen bilgilere göre Osimhen, Gençlerbirliği önünde kadroya alınacak ve 20-25 dakika forma giyecek. Yıldız futbolcunun bu süredeki performansına göre derbi için yol haritası belirlenecek.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.
