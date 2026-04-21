Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!

Kadrosunda 19 yaşındaki Sidiki Cherif dışında golcüsü bulunmayan ve bunun sıkıntısını çeken Fenerbahçe, ileri uçta Vedat Muriqi'e forma vermek istiyor.



Yaz transfer dönemini beklemeden elini çabuk tutan sarı-lacivertliler, geri dönmeye sıcak bakan eski golcüsüyle ön protokol niteliğinde bir anlaşma imzaladı.



10 MİLYON EURO TALEBİ



Mallorca ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı santrfor için sarı lacivertliler, İspanyol ekibiyle masaya oturup bonservis pazarlıkları yapmaya hazırlandığı öğrenilirken Mallorca'nın kapıyı 10 milyon Euro'dan açacağı ifade edildi.



PERFORMANSI



La Liga'da gol krallığı yarışında 23 gol atan Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından 21 golle ikinci sırada yer alan Vedat Muriqi, bu sezon 30 resmi maça çıktı ve 29'unda ilk 11'de yer aldı. Ayrıca 31 yaşındaki forvet için Barcelona'nın da devreye girdiği öğrenildi.







