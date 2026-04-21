20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaştı. Gözler Mallorca'yla yapılacak pazarlıklara çevrildi.

calendar 21 Nisan 2026 07:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Kadrosunda 19 yaşındaki Sidiki Cherif dışında golcüsü bulunmayan ve bunun sıkıntısını çeken Fenerbahçe, ileri uçta Vedat Muriqi'e forma vermek istiyor.

Yaz transfer dönemini beklemeden elini çabuk tutan sarı-lacivertliler, geri dönmeye sıcak bakan eski golcüsüyle ön protokol niteliğinde bir anlaşma imzaladı.

10 MİLYON EURO TALEBİ

Mallorca ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı santrfor için sarı lacivertliler, İspanyol ekibiyle masaya oturup bonservis pazarlıkları yapmaya hazırlandığı öğrenilirken Mallorca'nın kapıyı 10 milyon Euro'dan açacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

La Liga'da gol krallığı yarışında 23 gol atan Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından 21 golle ikinci sırada yer alan Vedat Muriqi, bu sezon 30 resmi maça çıktı ve 29'unda ilk 11'de yer aldı. Ayrıca 31 yaşındaki forvet için Barcelona'nın da devreye girdiği öğrenildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
IAB
