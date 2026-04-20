Griezmann'dan final sonrası duygusal mesaj: 'Geri döneceğiz'

Atletico Madrid'in Real Sociedad'a karşı Kral Kupası finalinde penaltılarla kaybetmesinin ardından Antoine Griezmann, taraftarlara yönelik bir özür ve destek açıklaması yaptı.



Fransız yıldız, yaşanan büyük hayal kırıklığına rağmen kulübün yeniden güçlü şekilde ayağa kalkacağına inandığını ifade etti.



Finalde kaçan şampiyonluğun ardından konuşan Griezmann, duygularını umut dolu sözlerle dile getirdi.



"GERİ DÖNECEĞİZ"



Griezmann, "Atletico taraftarlarının tamamı için çok zor bir gündü ancak bu kulüpte geçirdiğim yıllar bana şunu öğretti: Geri döneceğiz." dedi.



"HAYATIN ÖZÜ BU"



Tecrübeli futbolcu, yaşananlara rağmen mücadele ruhunu vurgulayarak, "Bunu daha önce defalarca yaptık. Hayatın özü de bu; düşmek ve yeniden ayağa kalkmak." ifadelerini kullandı.



"BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ"



Avrupa hedefleri için de mesaj veren Griezmann, "Önümüzde hâlâ Avrupa'da heyecan verici bir mücadele var ve bu hayali gerçekleştirmek için hep birlikte savaşacağız." sözleriyle takımına moral verdi.



