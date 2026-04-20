20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Griezmann'dan final sonrası duygusal mesaj: "Geri döneceğiz"

Atletico Madrid'in Kral Kupası finalini kaybetmesinin ardından Antoine Griezmann, taraftarlardan özür diledi.

calendar 20 Nisan 2026 14:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Atletico Madrid'in Real Sociedad'a karşı Kral Kupası finalinde penaltılarla kaybetmesinin ardından Antoine Griezmann, taraftarlara yönelik bir özür ve destek açıklaması yaptı.

Fransız yıldız, yaşanan büyük hayal kırıklığına rağmen kulübün yeniden güçlü şekilde ayağa kalkacağına inandığını ifade etti.

Finalde kaçan şampiyonluğun ardından konuşan Griezmann, duygularını umut dolu sözlerle dile getirdi.

"GERİ DÖNECEĞİZ"

Griezmann, "Atletico taraftarlarının tamamı için çok zor bir gündü ancak bu kulüpte geçirdiğim yıllar bana şunu öğretti: Geri döneceğiz." dedi.

"HAYATIN ÖZÜ BU"

Tecrübeli futbolcu, yaşananlara rağmen mücadele ruhunu vurgulayarak, "Bunu daha önce defalarca yaptık. Hayatın özü de bu; düşmek ve yeniden ayağa kalkmak." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ"

Avrupa hedefleri için de mesaj veren Griezmann, "Önümüzde hâlâ Avrupa'da heyecan verici bir mücadele var ve bu hayali gerçekleştirmek için hep birlikte savaşacağız." sözleriyle takımına moral verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
