Manisa FK umudunu kaybetmedi

Trendyol 1. Lig'de Serikspor'u 1-0 mağlup eden Manisa FK, ligde son haftalara girilirken umudunu korumaya devam etti.

calendar 20 Nisan 2026 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol 1'inci Lig'de evinde Serikspor'u 64'üncü dakikada Fransız yıldızı Diony'nin penaltı golüyle 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü 3'te 3 yaparak bitime 2 hafta kala play-off umutlarını sürdürdü.

Pendikspor, Vanspor (D) ve Serikspor galibiyetleriyle 52 puana ulaşıp 9'uncu sıraya yükselen siyah-beyazlıların 7'nci Bandırmaspor'la arasında 4 puan fark bulunuyor.

Sıralamada 8'inci basamakta yer alan Ankara Keçiörengücü'nün de 2 puan gerisinde yer alan Manisa FK, kalan 2 maçta adeta kader maçlarına çıkacak.

Bu hafta önce deplasmanda en önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak Manisa FK son hafta ise sahasında küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.

7'nci Bandırmaspor ise bu hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor'a konuk olup, son maçını ise evinde Sivasspor'la oynayacak. Ankara Keçiörengücü de Manisa FK'yı ağırladıktan sonra Ümraniyaspor'un misafiri olacak.

Manisa FK'nın teknik patronu Ahmet Pektaş, play-off için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Biz kalan 2 maçımızı kazanıp Bandırmaspor'un kayıp yaşamasını bekleyeceğiz. İnancımızı koruyoruz" dedi.

 Reklam 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
