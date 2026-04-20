20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Hull City'de Toby Collyer kararı!

Hull City, Manchester United'dan kiraladığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı gelecek yıl da kadrosunda tutmak istiyor.

20 Nisan 2026 12:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City'de Toby Collyer kararı!
Hull City, devre arası transfer döneminde Manchester United'dan kiraladığı Toby Collyer için kararını verdi.

MANU'YA GERİ DÖNÜYOR

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, devre arasında Hull City'ye imza atmasının ardından yeni takımında 5 maçta süre buldu. Genç oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından sezonun geri kalanında forma giyemeyecek ve Manchester United'a geri dönecek.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, bu gelişmelere rağmen, Hull City, Collyer'ı kadrosunda tutmak istiyor.

GÖRÜŞME YAPTILAR

Hull City, Toby Collyer'ın geleceği konusunda 22 yaşındaki futbolcu ve Manchester United ile ön görüşmelerde bulundu.

Toby Collyer, Hull City'de kalmaya sıcak bakıyor. Hull City, İngiltere Championship'te şu anda play-off hattında ve Premier Lig mücadelesi veriyor. Toby Collyer'ın geleceğinde Hull City'nin gelecek yıl mücadele edeceği ligin de etkili olacağı belirtildi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
