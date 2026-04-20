20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

EuroLeague'de play-in maçları 21 Nisan'da start alacak

Avrupa'nın 1 numaralı basketbol organizasyonu EuroLeague'de play-in maçları 21 Nisan Salı günü başlayacak.

20 Nisan 2026 12:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacak son iki takımı belirleyecek play-in müsabakaları yarın başlayacak.

Normal sezonu 7 ila 10. sırada bitiren takımlar, play-in maçlarında mücadele edecek.

Ligi 7. sırada tamamlayan Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, sahasında normal sezonu 8. basamakta bitiren Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Telekom Center'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Günün diğer maçında ise sezonu 9. sırada noktalayan İspanyol takımı Barcelona, play-in'e 10. ve son basamaktan giren Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Palau Blaugrana'daki karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

Panathinaikos AKTOR-Monaco maçının kazananı play-off'ta Valencia Basket ile karşılaşacak. Kaybeden tarafın ise play-off için bir şansı daha olacak.

Barcelona-Kızılyıldız karşılaşmasını kazanan takım, play-off'un son biletini almak için Panathinaikos AKTOR-Monaco maçının kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçın galibi ise play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşecek.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
