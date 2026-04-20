20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Beşiktaş'ın EuroCup finali bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş Gain ile Cosea JL Bourg arasında, 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanacak EuroCup final serisi ilk maçının biletleri, 1.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

20 Nisan 2026 12:42
Sporx.com
Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup şampiyonluğu yolundaki en kritik viraja giriyor. Siyah-beyazlıların, Fransız temsilcisi Cosea JL Bourg-en-Bresse ile oynayacağı EuroCup Final serisinin ilk maçı için biletler resmen satışa sunuldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri olan EuroCup'ta finale adını yazdıran Beşiktaş, serinin ilk maçında taraftarının desteğiyle avantaj arayacak. Karşılaşma, 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

BİLET FİYATLARI

Geniş bir bütçe aralığına hitap eden biletler, 1.000 TL'den başlayarak VIP koltuklarda 20.000 TL'ye kadar uzanıyor.

İşte detaylı fiyat listesi:



 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
