Beşiktaş'ın EuroCup finali bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup şampiyonluğu yolundaki en kritik viraja giriyor. Siyah-beyazlıların, Fransız temsilcisi Cosea JL Bourg-en-Bresse ile oynayacağı EuroCup Final serisinin ilk maçı için biletler resmen satışa sunuldu.Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri olan EuroCup'ta finale adını yazdıran Beşiktaş, serinin ilk maçında taraftarının desteğiyle avantaj arayacak. Karşılaşma, 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.Geniş bir bütçe aralığına hitap eden biletler, 1.000 TL'den başlayarak VIP koltuklarda 20.000 TL'ye kadar uzanıyor.İşte detaylı fiyat listesi: