Bodrum FK, play-off oynamayı garantiledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, sıralaması belli olmamasına karşın Süper Lige' e yükselme adına play-off oynamaya hak kazandı.

20 Nisan 2026 12:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK, play-off oynamayı garantiledi
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, play-off oynamayı garantiledi. Erzurumspor FK'nın da resmen Süper Lig'e yükseldiği maçta gereken puanı alan yeşil-beyazlılar, 1'inci Lig'de üst üste 3'üncü kez play-off oynama hakkı kazandı. Geçen sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden dönme fırsatı yakalayan yeşil-beyazlılar, ilk olarak 2022-2023 sezonunda play-off oynadı. O dönem ilk kez yer aldığı ligi 4'üncü sırada tamamlayan Bodrum FK, play-offta finale kadar yükseldi. Önce Göztepe'yi ardından Eyüpspor'u eleyen yeşil-beyazlılar finalde Pendikspor'la karşılaştı.

1 YILLIK ARANIN ARDINDAN...

Akhisar'daki finali 2-1 kaybeden Bodrum FK, Süper Lig'i kıl payı kaçırdı. Ertesi sezon da üst sıralarda yer alan Bodrum FK normal sezonu bir kez daha 4'üncü tamamladı. Bodrum FK, önce Çorum FK'yı ardından da Boluspor'u eleyip finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu. Adana'da oynanan finali 3-1 kazanan Bodrum FK 2023-2024 sezonunda play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de sadece tek sezon boy gösterip küme düşen Bodrum FK, bu sezon da ilk 7 içerisinde yer aldı. Bitime 2 maç kala 57 puan toplayıp 4'üncü sıraya yerleşen yeşil-beyazlılar bir kez daha devler arenasına gelebilme adına umut tazeledi.

SIRALAMASI BELLİ DEĞİL

Bu hafta Süper Lig'e direkt yükselmeyi hedefleyen Amed Sportif takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Bodrum FK son maçta ise evinde hiçbir iddiası bulunmayan Sarıyer'le oynayacak. Sıralamadaki yerine göre rakiplerini bekleyecek Bodrum Futbol Kulübü, camiasına bir kez daha play-off zaferi yaşatmaya çalışacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz zorlu bir sezonu geride bırakmaya hazırlandıklarını belirterek, "Erzurumspor FK maçıyla hedefimize ulaştık. Erzurumspor camiasını kutluyorum. Biz de play-offtan amacımıza ulaşmaya çalışacağız. Kalan 2 maçımızı en iyi şekilde tamamlayıp play-offlara hazırlanacağız. Hedefimiz Süper Lig" dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
