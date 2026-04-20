Cengiz Ünder'e sert eleştiri: "Yok, bitti!"

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in Samsunspor maçındaki kötü performansı gündem oldu. Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Cengiz Ünder'i sert sözlerle eleştirdi.

calendar 20 Nisan 2026 10:37
Fotoğraf: bjk.com.tr
Cengiz Ünder'e sert eleştiri: 'Yok, bitti!'
Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup olduğu maça ilk 11'de başlamış ve 65 dakika sahada kalmıştı. Yerini Cerny'ye bırakan Cengiz Ünder'in kötü performansı eleştirilere neden oldu.

"OLMUYOR, ZORLAMAMAK LAZIM"

Birçok istatistikte dibi gören Cengiz Ünder'e bir eleştiri de Tugay Kerimoğlu'ndan geldi. NOW'da konuşan Kerimoğlu, tecrübeli futbolcudan ümidini kesti ve "Cengiz'i kazanmak için Sergen Hoca her şeyi denedi. Olmuyor, zorlamamak lazım. Kendine zarar veriyorsun. Bu, zamanla senin teknik direktörlüğünden de götürmeye başlar." dedi.

"YOK, BİTTİ!"

Cengiz Ünder'in topla buluşma istatistiğine dikkat çeken Kerimoğlu, "Cengiz Ünder… Yahu iyi ol diye uğraşıyoruz ama A Milli Takım'ın da ihtiyacı var sana, ben oradan da bakıyorum olaya... Yok, bitti! 65 dakikada 37 kez topla buluşmuş. Orkun 78 dakika oyunda kalmış 81 kez, Olaitan 60, Asllani de 68..." şeklinde konuştu.

6 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
