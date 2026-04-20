Patrick Vieira: 'Arsenal'den şüphe duyuyorum'

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Arsenal'i 2-1 mağlup etti. Manchester City, eksik maçını da kazanması durumunda lider Arsenal ile puanını eşitleyecek.



Kariyerinde iki takımın da formalarını giyen Patrick Vieira, Manchester City - Arsenal maçı, iki takım ve Premier Lig yarışı ile ilgili konuştu.



Fransız efsane, "Arsenal bu maçta iyi oynadı ancak iyi takımlarla harika takımlar arasındaki fark, bazılarının kazanmaya alışkın olmaması, diğerlerinin ise her zaman bu seviyede rekabet etmesidir. Bu farkı sahada görebiliyordunuz. Bu maçta en iyi oyuncular belirleyici etki yarattı." dedi.



Patrick Vieira, "Manchester City ivme kazanıyor. Arsenal'in nasıl toparlayacağını görmek ilginç olacak çünkü bu onlar için büyük bir hayal kırıklığı. Arsenal artık daha fazla baskı altında olacaktır. Takımın mental gücünü her zaman sorgularım ve Manchester City maçının ardından bundan daha da şüphe duyuyorum. Bence Premier Lig'de Manchester City istediğini alacaktır." diye konuştu.



Arsenal'i mağlup eden Manchester City, ligdeki bir sonraki maçında küme düşme hattında yer alan Burnley ile deplasmanda karşılaşacak. Premier Lig'de son iki maçını kaybeden Arsenal, hafta sonunda sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.



