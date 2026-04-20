20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Anthony Edwards, Nuggets serisi 2. maç öncesi sakatlık raporunda

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, Denver Nuggets ile oynanacak playoff serisinin ikinci maçı öncesinde sakatlık raporuna dahil edildi.

calendar 20 Nisan 2026 14:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anthony Edwards, Nuggets serisi 2. maç öncesi sakatlık raporunda
Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, Denver Nuggets ile oynanacak playoff serisinin ikinci maçı öncesinde sakatlık raporuna dahil edildi.

Edwards, sağ dizindeki rahatsızlık nedeniyle Pazartesi gecesi Denver'da oynanacak karşılaşma için "şüpheli" statüsünde listelendi.

Genç yıldız, serinin ilk maçında Timberwolves'un 105-116 mağlup olduğu karşılaşmada 38 dakika süre almış ve 22 sayı, 9 ribaund ve 7 asistlik performans sergilemişti.

Takımda başka herhangi bir oyuncu sakatlık raporunda yer almazken, Nuggets cephesinde Peyton Watson sağ arka adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Serinin ikinci karşılaşması Pazartesi günü TSİ 05:30'da başlayacak.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
