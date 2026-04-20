Anthony Edwards, Nuggets serisi 2. maç öncesi sakatlık raporunda

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, Denver Nuggets ile oynanacak playoff serisinin ikinci maçı öncesinde sakatlık raporuna dahil edildi.



Edwards, sağ dizindeki rahatsızlık nedeniyle Pazartesi gecesi Denver'da oynanacak karşılaşma için "şüpheli" statüsünde listelendi.



Genç yıldız, serinin ilk maçında Timberwolves'un 105-116 mağlup olduğu karşılaşmada 38 dakika süre almış ve 22 sayı, 9 ribaund ve 7 asistlik performans sergilemişti.



Takımda başka herhangi bir oyuncu sakatlık raporunda yer almazken, Nuggets cephesinde Peyton Watson sağ arka adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



Serinin ikinci karşılaşması Pazartesi günü TSİ 05:30'da başlayacak.



