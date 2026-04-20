20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi'nde temel atılıyor

Galatasaray, mevcut stadyumunun yanı başına yapılacak olan 'Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi' için temel atma merasimi 23 Nisan Perşembe günü yapılacak.

20 Nisan 2026 14:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ali Sami Yen Spor Komleksi RAMS Park'ın yanında bulunan alanda yapılacak Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi'nde temel 23 Nisan Perşembe günü atılacak.

Galatasaray'da futbol dışında yer alan branşlar için stadyumun hemen yanındaki arsa, sarı-kırmızılı kulübe kazandırılmıştı.

Kulüp idari binası başta olmak üzere; basketbol salonu, voleybol salonu, judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalık kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark ve çok amaçlı performans salonu toplamda 165 bin metre karelik bu alanda inşa edilecek.

Stadyum çevresinde zemin çalışmaları devam ederken, iş makinalarının çalışmaları havadan görüntülendi. Spor salonları ve kamp tesislerinin temel atma töreni ise 23 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aslantepe Projesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde diğer şubeler hizmet edecek alanlar mevcut değildi. Aslantepe Projesi için bu arsayı kulübümüze kazandırdık. Arazi yeterli değil, tesis yapmak gerekiyor ve şimdi sıra orada. Uluslararası boyutta basketbol salonu, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi ve bazı ticari alanlar...

Ayrıca büyük eksiğimiz olan idari bina. İdari olarak kulüp dağılmış durumda. Bir kısmımız statta boş alanlarda, bir kısmımız başka yerde. Kulübe yeterli olacak idari bina şart ve bunu da yapıyoruz. Bu projenin toplamı 150 bin metre kare, 200 milyon dolar da bütçesi var. Temeli atıyoruz, inşallah kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz. Başladık, ruhsatları çıkardık. 23 Nisan'da temel atma törenine sizleri bekliyorum. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. Bu törene çocuklarınızla katılmanızdan mutluluk duyacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ASLANTEPE PROJESİNDE YER ALACAK TESİSLER ŞU ŞEKİLDE;

13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu

600 kişilik basketbol antrenman salonu

3 bin 500 kişilik voleybol salonu

Bin kişilik judo ve çok amaçlı salonu

500 kişilik kapalı yüzme havuzu

90 odalı kamp tesisi

Bin 500 araçlık otopark

300-800 kişilik black box - çok amaçlı performans salonu

165 bin metre karelik toplam inşaat alanı

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
