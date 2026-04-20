Avrupa Güreş Şampiyonası, Arnavutluk'un Tiran şehrinde başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiranda düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

calendar 20 Nisan 2026 12:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

Başkent Tiran'daki şampiyonanın ilk gününde, grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda müsabakalar yapılıyor.

Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Doğan Kaya, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil ediyor.

Söz konusu sıkletlerde bugün elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Rıza Kayaalp, finale kalması durumunda 21 Nisan'da "rekor "için mindere çıkacak. Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşması halinde, Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdıracak.

Müsabakaları izleyenler arasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yer alıyor.

Türkiye'nin 30 sporcuyla katıldığı 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 26 Nisan Pazar günü sona erecek.

