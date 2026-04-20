Fenerbahçe'de Ederson düğümü: Makas çok açık!

Kadıköy'de oynanan Rizespor mücadelesinin son saniyesinde yaptığı kritik hata ile maçın beraberlikle sonuçlanmasına neden olan kaleci Ederson için ayrılık çanları çalıyor.



Yaşanan bu büyük yıkımın ardından Brezilyalı eldivenin geleceği tartışılmaya başlanırken, yönetim düzeyinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli kaleci için Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi mektupları aldığı öğrenildi.





TRANSFER GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Yaklaşık bir ay önce başlayan temaslar kapsamında birçok kulüp Fenerbahçe ile iletişime geçti ancak süreç bir türlü somut bir noktaya taşınamadı. Transfer görüşmelerinin tıkanmasındaki en temel neden ise dudak uçuklatan maaş farkı oldu.



Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki kaleciye yıllık 11 milyon Euro ödediği belirtilirken, talip olan kulüplerin oyuncu tarafına en fazla 3 milyon Euro seviyesinde bir ücret önerdiği kaydedildi.





YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLANDI

Aradaki 8 milyon Euro'luk devasa fark nedeniyle taraflar ortak bir noktada buluşamadı. Kalede değişikliğe gitmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetimin, Ederson'un bu yüksek maliyeti nedeniyle hareket alanının kısıtlandığı ifade ediliyor.







