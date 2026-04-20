20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Fenerbahçe'de Ederson düğümü: Makas çok açık!

Rizespor maçındaki performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Brezilyalı file bekçisi Ederson'un yüksek maaşı, takımdan ayrılma sürecini çıkmaza soktu.

calendar 20 Nisan 2026 07:55 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 08:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kadıköy'de oynanan Rizespor mücadelesinin son saniyesinde yaptığı kritik hata ile maçın beraberlikle sonuçlanmasına neden olan kaleci Ederson için ayrılık çanları çalıyor.

Yaşanan bu büyük yıkımın ardından Brezilyalı eldivenin geleceği tartışılmaya başlanırken, yönetim düzeyinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli kaleci için Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi mektupları aldığı öğrenildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Yaklaşık bir ay önce başlayan temaslar kapsamında birçok kulüp Fenerbahçe ile iletişime geçti ancak süreç bir türlü somut bir noktaya taşınamadı. Transfer görüşmelerinin tıkanmasındaki en temel neden ise dudak uçuklatan maaş farkı oldu.

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki kaleciye yıllık 11 milyon Euro ödediği belirtilirken, talip olan kulüplerin oyuncu tarafına en fazla 3 milyon Euro seviyesinde bir ücret önerdiği kaydedildi.

YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLANDI

Aradaki 8 milyon Euro'luk devasa fark nedeniyle taraflar ortak bir noktada buluşamadı. Kalede değişikliğe gitmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetimin, Ederson'un bu yüksek maliyeti nedeniyle hareket alanının kısıtlandığı ifade ediliyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
