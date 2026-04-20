Beşiktaş'ta Cengiz Ünder dibe vurdu!

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Cengiz Ünder, haftalardır eleştiri oklarının hedefindeydi. Son olarak Samsunspor maçındaki performansıyla tepki çeken Ünder'in, istatistiklerde sıfır çektiği ortaya çıktı.

20 Nisan 2026 11:34
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kendisine birçok şans tanınan Cengiz Ünder, bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı.

Son dönemde kariyeri adeta yokuş aşağı giden milli futbolcu, Beşiktaş'ta da kendisini bulamadı.

SON HAFTALARDA ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Siyah-beyazlılarda performansıyla son haftalarda en fazla eleştirilen isimlerin başında gelen Cengiz, Samsunspor karşılaşmasında ise bardağı taşırdı.

Maça ilk 11'de başlayan ancak sahada neredeyse hiçbir varlık gösteremeyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, istatistiklerde ise dibi gördü.

İSTATİSTİKLERDE DİBİ GÖRDÜ

Cengiz Ünder'in Samsunspor maçı istatistikleri, sosyal medyada gündem oldu.

Sahada kaldığı 65 dakika boyunca birçok istatistikle sıfır çeken Cengiz Ünder'in, Samsunspor karnesi ise şu şekilde...

-0 İsabetli şut

-0 Başarılı çalım

-0 Top kapma

-0 Sahipsiz top kazanma

-0 Gol beklentisi (xG)

-0 Aldığı faul

-0 Yaptığı faul

"1 AYDA LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

Öte yandan Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz Ünder ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Yalçın'ın yaptığı açıklama şöyleydi:

"Ver Cengiz'i bana ligin yıldızı yapayım yine, 1 ayda çok uzun da sürmez. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da öyle yaparım hiç merak etme. Bu oyuncuları kullanmayı bileceksin. Bu oyuncular birazcık antrenör istiyor. Ben Ozan'la her gün 2-3 saat muhabbet ediyordum oturup.

Bazı oyuncular futboldan kopmuş oluyor bir dönem geliyor, onu tekrar futbolun içine çekmen için onunla çok ciddi ilgilenmen gerekiyor, sen teknik direktörsün senin işin bu. Sen eline gelen oyuncudan maksimum performansı almak zorundasın."   

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
