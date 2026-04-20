Göztepe 5.'lik için Başakşehir'le kıyasıya yarışta

Trendyol Süper Ligi'nin son haftalarına girilirken Göztepe ve Başakşehir, Avrupa Vizesi için kıyasıya bir rekabette.

calendar 20 Nisan 2026 12:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe 5.'lik için Başakşehir'le kıyasıya yarışta
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Kocaelispor'la 90+8'inci dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan ve hakem kararına isyan eden Göztepe, bitime 4 maç kala RAMS Başakşehir'le kıyasıya 5'incilik yarışına girdi.

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başladığı sezonda üst sıraları zorlayan sarı-kırmızılılar, son haftalarda büyük düşüşe geçse de umudunu korumayı başardı. Göztepe özellikle geçen sene olduğu gibi bu sezon da ikinci yarıda galibiyet hasreti çekti. Göz-Göz son 10 maçında sadece 1 kez kazanabildi.

Bu periyotta yalnızca Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenebilen Göztepe; Tümosan Konyaspor (D), Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Kocaelispor'la (D) berabere kalıp Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Galatasaray'a kaybetti. Başakşehir de tıpkı Göztepe gibi son haftalarda kazanmakta zorlandı. İstanbul temsilcisi son 5 maçında 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte Gençlerbirliği'ni evinde yenen Başakşehir, Hesap.Com Antalyaspor, Kocaelispor (D) ve Trabzonspor'la (D) yenişemedi, Galatasaray'a ise deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

İki takım da 43 puan toplarken, Göztepe genel averajla 5'inci sıradaki Başakşehir'in 1 basamak gerisinde kaldı.

Takımlar ikili averajda ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe rakibini 1-0 yendi, Fatih Terim Stadı'ndaki maçı Başakşehir 2-1 kazandı. Göztepe kalan 4 maçta Antalyaspor, Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Samsunspor'la (D) oynayacak. Başakşehir ise Kasımpaşa, Fenerbahçe (D), Samsunspor ve Gaziantep FK (D) müsabakalarıyla 2025-2026 sezonuna nokta koyacak. Son haftalarda çıkışa geçen 7'nci Samsunspor da 42 puan toplayıp iki takımı takibini sürdürdü.

GÖZLER TÜRKİYE KUPASI'NDA OLACAK

Ancak ligi 5'inci sırada bitirecek takımın Avrupa vizesi alabilmesi de garanti olmayacak. 5'inci takımın adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdırabilmesi için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takımın ilk 4 içinde yer alması gerekecek.

Çeyrek finallerin oynanacağı kupada ilk 4 içinde yer alan lider Galatasray, 2'nci Fenerbahçe, 3'üncü Trabzonspor ve 4'üncü Beşiktaş'tan birinin 5'incinin Avrupa bileti alabilmesi adına kupanın sahibi olması gerekecek. Şu an ilk 4 dışında kalan Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği'i de adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu. Eğer bu 4 takımdan biri kupanın sahibi olursa ligi 5'inci bitirecek takım Avrupa bileti alamayacak, kupanın sahibi UEFA Avrupa Ligi Play-Off'una gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
