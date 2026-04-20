20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Aliağa Petkim, düşme hattıyla galibiyet farkını 2'ye çıkarttı

Son olarak düşme hattındaki rakiplerinden Manisa Basket'i mağlup eden Aliağa Petkimspor, ligde kalma adına önemli bir adım atmış oldu.

20 Nisan 2026 12:52
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Basketbol Süper Ligi'nde art arda Trabzonspor'dan sonra önemli rakiplerinden Manisa Basket'i de evinde 100-87 mağlup eden Aliağa Petkimspor ligde kalmayı garantileme yolunda kapıyı araladı. Bitime 3 hafta kala düşme hattındaki Karşıyaka'nın 2 galibiyet üzerinde kalmayı sürdüren Petkimspor, galibiyet sayılarını eşitlediği Manisa Basket'ten ikili averaj üstünlüğünü de aldı. Petkim'e ligde kalmak için rakipleri kazanırsa en az bir galibiyet daha gerekecek. Aliağa ekibi kalan maçlarda Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji ve Tofaş'la (D) oynayacak.

Antrenör Orhun Ene, "Elimizde sihirli bir değnek yok. Oyuncularımız mental olarak oyuna farklı olarak yaklaştı. Onların bu enerjisi sahada direkt olarak oyunumuza etki etti. Bu kulüp iyi bir kulüp, burada basketbolu seven çok güzel bir topluluk var. Bu sene maalesef işler istemediğimiz gibi gitti ama sonunda bir şekilde bir ışık gördük. Hala bitmiş bir şey yok. Bir galibiyet daha almamız gerekecek. Bence Trabzon maçından sonra bu maçta da gösterdiğimiz savunmayı gösterirsek, o zaman güzel bir sezon finali yapmış olacağız" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
