Muğla FK'dan taraftara sağduyu açıklaması

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'la golsüz berbere kalıp bitime 1 maç kala 69 puana yükselen ve 2'nci sıradaki yerini koruyan Muğlaspor'da yönetim maç sonu yaşanan gerginliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Karşılaşma bitiminde Şanlıurfaspor'un sevinç yaşadığı anlarda tribünlerden sert tepkilerin gelmesinin ardından kurmaylar olayların üzüntü verici olduğunu ifade etti. Açıklamada, "Sahamızda Şanlıurfaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan istenmeyen olayları büyük bir üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız. Karşılaşma sonrası rakip takımın yaşadığı sevinç anlarında, tribünlerden yönetimlerine yönelik gösterilen sert tepkiler ve yaşanan gerginlikler, kulübümüzün benimsediği spor anlayışıyla kesinlikle örtüşmemektedir" denildi.



Muğlaspor yönetimi sağduyu çağrısında bulunarak, "Futbolun rekabet kadar saygı, anlayış ve sağduyu çerçevesinde yaşanması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda yaşanan olumsuzlukları tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Muğlaspor Kulübü olarak, misafirperverlik ilkesini her zaman ön planda tutan bir camia olduğumuzu vurgulamak isteriz. Yaşanan olaylardan dolayı Şanlıurfaspor başkanı ve yönetimine yönelik hoş olmayan davranıştan dolayı üzgünüz. Sporun birleştirici gücüne zarar veren bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Play-off'a hazırlanan Muğla ekibi normal sezonun son haftasında Kastamonuspor'a konuk olacak. Muğlaspor'un lig böyle biterse play-off'un ilk turunda yine Şanlıurfaspor'la eşleşme ihtimali bulunuyor.



