20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Muğla FK'dan taraftara sağduyu açıklaması

Şanlıurfaspor ile oynanan maç sonrası yaşanan gerilimin ardından Muğla FK yönetimi açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Nisan 2026 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'la golsüz berbere kalıp bitime 1 maç kala 69 puana yükselen ve 2'nci sıradaki yerini koruyan Muğlaspor'da yönetim maç sonu yaşanan gerginliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Karşılaşma bitiminde Şanlıurfaspor'un sevinç yaşadığı anlarda tribünlerden sert tepkilerin gelmesinin ardından kurmaylar olayların üzüntü verici olduğunu ifade etti. Açıklamada, "Sahamızda Şanlıurfaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan istenmeyen olayları büyük bir üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız. Karşılaşma sonrası rakip takımın yaşadığı sevinç anlarında, tribünlerden yönetimlerine yönelik gösterilen sert tepkiler ve yaşanan gerginlikler, kulübümüzün benimsediği spor anlayışıyla kesinlikle örtüşmemektedir" denildi.

Muğlaspor yönetimi sağduyu çağrısında bulunarak, "Futbolun rekabet kadar saygı, anlayış ve sağduyu çerçevesinde yaşanması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda yaşanan olumsuzlukları tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Muğlaspor Kulübü olarak, misafirperverlik ilkesini her zaman ön planda tutan bir camia olduğumuzu vurgulamak isteriz. Yaşanan olaylardan dolayı Şanlıurfaspor başkanı ve yönetimine yönelik hoş olmayan davranıştan dolayı üzgünüz. Sporun birleştirici gücüne zarar veren bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Play-off'a hazırlanan Muğla ekibi normal sezonun son haftasında Kastamonuspor'a konuk olacak. Muğlaspor'un lig böyle biterse play-off'un ilk turunda yine Şanlıurfaspor'la eşleşme ihtimali bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
