Wayne Rooney'den Arsenal taraftarına mesaj!

Manchester United'ın efsane isimlerinden Wayne Rooney, Arsenal ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.



Rooney, Premier Lig'de son iki maçını kaybeden ve Bournemouth maçında tepkiye maruz kalan Arsenal'de taraftarlara seslendi.



İngiliz eski yıldız, Arsenal taraftarlarının takımlarına daha fazla destek olması gerektiğini söyledi.



Wayne Rooney, "Bence Arsenal taraftarları, takımlarına daha iyi davranmalı. Bournemouth maçında takımın yuhalandığını gördüm. Taraftarlar, taraftar desteğinin oyuncular için ne kadar önemli olduğunu ve takıma ne kadar yardımcı olabileceğini anlamalı." diye konuştu.



Arsenal ile ilgili değerlendirmelerine devam eden Rooney, "Arsenal tüm sezon ligin zirvesinde yer aldı, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı ancak Bournemouth'a kaybetti diye takım yuhalandı mı? Taraftarların oyunculara karşı daha iyi davranması ve onları biraz daha desteklemesi gerekiyor çünkü bu durum oyuncuları yüzde yüz etkiliyor." dedi.



Premier Lig'de son iki maçını kaybeden Arsenal, bir sonraki maçında Newcastle United'ı ağırlayacak.



