20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Wayne Rooney'den Arsenal taraftarına mesaj!

Wayne Rooney, Arsenal taraftarlarının takımlarına destek olması gerektiğini söyledi.

calendar 20 Nisan 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'ın efsane isimlerinden Wayne Rooney, Arsenal ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rooney, Premier Lig'de son iki maçını kaybeden ve Bournemouth maçında tepkiye maruz kalan Arsenal'de taraftarlara seslendi.

İngiliz eski yıldız, Arsenal taraftarlarının takımlarına daha fazla destek olması gerektiğini söyledi.

Wayne Rooney, "Bence Arsenal taraftarları, takımlarına daha iyi davranmalı. Bournemouth maçında takımın yuhalandığını gördüm. Taraftarlar, taraftar desteğinin oyuncular için ne kadar önemli olduğunu ve takıma ne kadar yardımcı olabileceğini anlamalı." diye konuştu.

Arsenal ile ilgili değerlendirmelerine devam eden Rooney, "Arsenal tüm sezon ligin zirvesinde yer aldı, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı ancak Bournemouth'a kaybetti diye takım yuhalandı mı? Taraftarların oyunculara karşı daha iyi davranması ve onları biraz daha desteklemesi gerekiyor çünkü bu durum oyuncuları yüzde yüz etkiliyor." dedi.

Premier Lig'de son iki maçını kaybeden Arsenal, bir sonraki maçında Newcastle United'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
