Victor Osimhen için derbi planı

Galatasaray'da teknik heyet, Gençlerbirliği maçında Victor Osimhen'e 15-20 dakika süre vererek Nijeryalı yıldızı Fenerbahçe derbisine hazırlamak istiyor.

20 Nisan 2026 08:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Gençlerbirliği kafilesinde yer alan ve Ankara'ya götürülen Victor Osimhen için risk alınmadı.

Fenerbahçe derbisinde sahada olacak Osimhen'e Gençlerbirliği ile kupada oynanacak maçta 15-20 dakika süre verilmesi planlanıyor.

Kolundaki kırık nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalan Nijeryalı forvet bir haftadır takımla antrenmanlara çıkıyor.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından Osimhen içi şu sözleri kullanmıştı:

"Kendi sahamızda kazanmak isteyeceğiz. Puan farkını koruyalım diye düşünmeyeceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah tam kadro oluruz. Osimhen'i de hazırlamaya çalışacağız."

"Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek."

Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan 27 yaşındaki Victor Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
