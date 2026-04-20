Victor Osimhen için derbi planı

Galatasaray'da Gençlerbirliği kafilesinde yer alan ve Ankara'ya götürülen Victor Osimhen için risk alınmadı.
Fenerbahçe derbisinde sahada olacak Osimhen'e Gençlerbirliği ile kupada oynanacak maçta 15-20 dakika süre verilmesi planlanıyor.
Kolundaki kırık nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalan Nijeryalı forvet bir haftadır takımla antrenmanlara çıkıyor.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından Osimhen içi şu sözleri kullanmıştı:
"Kendi sahamızda kazanmak isteyeceğiz. Puan farkını koruyalım diye düşünmeyeceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah tam kadro oluruz. Osimhen'i de hazırlamaya çalışacağız."
"Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek."
Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan 27 yaşındaki Victor Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.
