Lizbon derbisinde Rafa'dan son nokta!

— Sporx (@sporx) April 19, 2026

Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan Lizbon derbisini konuk ekip Benfica 2-1 kazandı.Sporting Lizbon, 19. dakikada Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.Benfica ise 27. dakikada Andreas Scheljederup'un penaltı golüyle öne geçti.Sporting Lizbon, 72. dakikada Hidemasa Morita'nın golüyle eşitliği sağladı.Rafa Silva, 90+3'te attığı golle derbiyi Benfica'ya kazandırdı.Ligde namağlup ünvanını koruyan Benfica, bitime 4 hafta kala 72 puanla ikinci sıraya yükseldi.Sporting Lizbon ise 70 puanla 3. sıraya indi ve lider Porto'nun 5 puan gerisinde kaldı.Benfica, gelecek hafta Moreirense'yi konuk edecek. Sporting Lizbon ise AFS le karşılaşacak.