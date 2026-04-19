19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
0-2DA
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
2-1
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
0-2
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
1-1
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-0
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
1-2
19 Nisan
FC Porto-Tondela
0-011'
19 Nisan
Braga-Famalicao
1-012'
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-1
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
2-2
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-3
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-3
19 Nisan
Nantes-Brest
1-1
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
1-1
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
4-2
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
1-1
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
2-1
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
1-2
19 Nisan
Juventus-Bologna
1-0DA
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Lizbon derbisinde Rafa'dan son nokta!

Lizbon derbisini Benfica, Rafa Silva'nın 90+3'te attığı golle 2-1 kazandı.

19 Nisan 2026 21:51 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 22:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lizbon derbisinde Rafa'dan son nokta!
Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan Lizbon derbisini konuk ekip Benfica 2-1 kazandı.

Sporting Lizbon, 19. dakikada Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Benfica ise 27. dakikada Andreas Scheljederup'un penaltı golüyle öne geçti.

Sporting Lizbon, 72. dakikada Hidemasa Morita'nın golüyle eşitliği sağladı.

Rafa Silva, 90+3'te attığı golle derbiyi Benfica'ya kazandırdı.

BENFICA HALA NAMAĞLUP

Ligde namağlup ünvanını koruyan Benfica, bitime 4 hafta kala 72 puanla ikinci sıraya yükseldi.

SPORTING, 5 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Sporting Lizbon ise 70 puanla 3. sıraya indi ve lider Porto'nun 5 puan gerisinde kaldı.

PORTEKİZ'DE GELECEK HAFTA

Benfica, gelecek hafta Moreirense'yi konuk edecek. Sporting Lizbon ise AFS le karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
