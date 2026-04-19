Christ Oulai: 'Devam etmemiz gerekiyor'

Trabzonspor forması giyen Christ Oulai, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Oulai, "Taraftarlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün bizi desteklediler ve ellerinden geleni yaptılar. Maça gelecek olursak, puan kaybettik ama çalışmaya devam etmemiz, hedeflerimizi kovalamaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Bordo-mavili orta saha oyuncusu, "2 haftada 4 puan kaybettik. Bizim için kötü ve üzücü bir durum olduğunu biliyoruz. Kalan haftalarda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
