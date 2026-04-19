Emre Kılınç: 'En önemlisi kupa, Avrupa'ya gitmek istiyoruz'

Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.



Samsunspor forması giyen Emre Kılınç, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Mücadele hakkında Emre Kılınç, "Genel anlamda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda 2-0'ı bulduktan sonra daha rahat oynamaya başladık. Penaltıyla biraz strese girdi ama iyi idare ettik. Kazandığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kupa maçı hakkında konuşan milli oyuncu, "Kupada Trabzonspor'a karşı çok önemli bir maçımız var. Bu maç bize çok büyük bir özgüven oldu. İyi oynuyoruz, iyi bir takımız. En önemlisi kupa, kupada ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyip oradan Avrupa'ya gidersek mutlu oluruz." sözlerlerini sarf etti.

