Buz Hokey Milli Takımımız, klasman yükseldi

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, beşinci ve son maçında Meksika'yı 6-3 yenerek grubunu birinci sırada tamamladı.Güney Afrika'nın Cape Town kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son maçında Meksika'yla karşılaştı. Müsabakayı 6-3 kazanan ay-yıldızlı ekibin gollerini Ferhat Bakal (2), Emin İnandı (2), Ogün Uzunali ve Bertan Demirdelen attı.Grubunda 5'te 5 yapan Türkiye, şampiyon olarak bir üst klasmana yükseldi.Milli takım, gelecek yıl 2. Klasman B Grubu'nda mücadele edecek.