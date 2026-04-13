Doktor Başka Hayatta final mi yapıyor?

İtalyan "Doc" dizisinden uyarlanan ve gerçek bir hikayeye dayanan bu iddialı yapımın akıbetini merak eden ekran başındakiler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Prof. Dr. İnan Kural'ın hikayesi neden bu kadar erken bitti?

Kısa ve net cevap: Evet! NOW TV ekranlarında yayınlanan "Doktor: Başka Hayatta" dizisi için FİNAL kararı alınmıştır. Üstelik dizi, 12 Nisan 2026 Pazar akşamı yayınlanan 6. bölümüyle FİNALSİZ olarak yayından kaldırılmıştır!

Kulislerden sızan ve yapım ekibini sarsan bilgilere göre, dizinin yapımcıları ve kanal yönetimi, reytinglerdeki önlenemez düşüş nedeniyle projeyi noktalamaya karar verdi. İşin en acı tarafı ise, milyonların beklediği bir veda bile yapılamadan, diziye özel bir "final bölümü" çekilmeyecek olması.

Büyük bir iddiayla başlayan ancak ekranda henüz 6 bölüm dayanabilen dizinin çöküşünün arkasında birden fazla neden yatıyor:

Reytinglerdeki Hüsran: Dün akşam yayınlanan 6. bölüm, Total grubunda 2.52 reyting alarak 8. sıraya kadar geriledi. Kanal yönetiminin beklentilerinin çok altında kalan bu tablo, dizinin fişinin çekilmesine neden oldu.

Set Arkasındaki Çatlaklar: Daha yayın hayatının ilk haftalarında dizide büyük krizler baş göstermişti. Önce senaryo ekibinde yaşanan köklü değişiklik, ardından da başarılı yönetmen Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) koltuğunu Altan Dönmez'e bırakması dizinin kan kaybetmesini hızlandırdı.

Hikayenin Tıkanması: İzleyiciler, hafızasını kaybeden bir doktorun sıfırdan hayata tutunma çabasını anlatan konunun, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen yeterince ivme kazanamadığını ve senaryonun tıkandığını belirtiyordu.