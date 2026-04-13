İstanbulspor, Sivasspor'un play-off umutlarını zora soktu!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sivasspor, evinde İstanbulspor'u konuk etti.BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada Mert Çelik kendi kalesine ve 63. dakikada David Sambissa kaydetti.Sivasspor'un tek golü ise 19. dakikada Yusuf Cihan Çelik'ten geldi.Bu sonuçla İstanbulspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vererek 43 puanla 14. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 50 puanla 9. basamakta kaldı.Gelecek haftada Sivasspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak, İstanbulspor ise sahasında Sarıyerspor'u konuk edecek.

Stat: BG Grup 4 Eylül



Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ogün Kamacı, Oğuzhan Kocaçoban



Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Okan Erdoğan (Dk. 26 Mert Çelik), Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik, Kamil Fidan (Dk. 65 Bekir Böke), Avramovski (Dk. 78 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi, Malle (Dk. 46 Badji), Okoronkwo



İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Aroujo (Dk.73 Abdullah Dijlan Aydın), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 87 Muhammed Mert), Vefa Temel (Dk. 73 Mustafa Sol), Cham, Sambissa (Dk 78 Özcan Şahan)



Goller: Dk. 19 Yusuf Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor), Dk. 34 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 49 Mert Çelik (Kendi kalesine), Dk. 63 Sambissa (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 48 Duran Şahin (İstanbulspor)



