13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı için çağrı!

Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili açıklama yaptı.

calendar 13 Nisan 2026 13:22 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 13:24
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Nisan Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarlarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

İç sahadaki son Beşiktaş maçında ceza alan sarı-lacivertli kulüp, Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele öncesinde tribünlerin tamamen dolması için taraftarlara seslenirken, maça gelemeyecek kombine sahiplerinden yerlerini kulübe devretmelerini istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haydi Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Cuma akşamı Kadıköy'de yine omuz omuza olma zamanı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu maçta aramızda olamayacak 12 bin taraftarımızın yerini boş bırakmıyoruz. Kombineni kulübe devret, bu mücadelede sen de yerini al." denildi.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımının sonunda, "Şampiyonluk yolunda omuz omuza, kol kola, yan yana…#SonunaKadarBirlikte #İnanFenerbahçe" sözleriyle şampiyonluk yolundaki kritik süreçte birlik ve beraberlik vurgusu yaparak taraftar desteğinin önemine dikkat çekildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.