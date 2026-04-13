13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Manisa FK, play-off için ümit tazeledi

1. Lig'de Vanspor'u mağlup eden Manisa FK, play-off için ümit tazeledi.

13 Nisan 2026 12:19
Haber: AA
Trendyol 1'inci Lig'de deplasmanda Vanspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü 2'de 2 yapıp normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off ümitlerini tazeledi.

Hafta içinde Pendikspor'u evinde 2-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar 49 puanla, 54 puana sahip 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü'nü 5 puan geriden takibini sürdürdü. Haftayı 10'uncu sırada tamamlayan Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş iyi bir savunmayla Van deplasmanında kazandıklarını dile getirdi.

YENİ DOĞAN KIZINA ARMAĞAN

Rakibin kendilerine göre daha fazla pozisyon ürettiğini dile getiren Pektaş, "Biz savunma anlayışımızı daha doğru oluşturduk. 2-3 haftadır bu oyun üzerinde çalışıyoruz. Topu onlara etkisiz bölgelerde bilerek bıraktık. Zaman zaman hatalar da yaptık. Vanspor'u doğru çalışmıştık. Biz de sürekli geçiş oyunlarıyla etkili olmaya çalıştık. Yeni kızım doğdu, bu galibiyeti eşime ve kızıma armağan ediyorum" dedi.

Manisa FK kalan 3 maçta düşme hattı ve play-off potasındaki rakipleriyle karşılaşacak. Manisa; Serikspor, Keçiörengücü (D) ve Sakaryaspor'la oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
