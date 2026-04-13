Vedat Muriqi, kramponlarını müzeye bağışladı!

April 13, 2026

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'den dikkat çeken bir hamle geldi.Rayo Vallecano maçında attığı gollerle ligde toplamda 55 gole ulaşan Kosovalı santrfor, Samuel Eto'o'yu geride bıraktı ve Mallorca tarihinin ligde en fazla gol atan oyuncusu oldu.Vedat Muriqi, bu rekorunun ardından kramponlarını kulüp müzesine bağışladı.Mallorca forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan 31 yaşındaki santrfor, 21 gol attı ve 1 asist yaptı.